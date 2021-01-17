Almanya Bundesliga 16. haftasında Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 maçı 17 Ocak Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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