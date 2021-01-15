PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun corona virüsü testi pozitif çıktı!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörlük görevini üstlenen Mauricio Pochettino'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
PSG Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'nun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.
Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D'Agostino'nun yer alacağı belirtildi.
Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.
Paris Saint-Germain coach Mauricio Pochettino has tested positive for COVID-19.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 15, 2021
He will therefore enter isolation and is subject to the appropriate health protocols.
His assistants Jesus Perez and Miguel D'Agostino, will take over for tomorrow's match in Angers
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