15 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Pochettino Covid-19'a yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in () teknik direktörlük görevini üstlenen 'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'nun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.

Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D'Agostino'nun yer alacağı belirtildi.

Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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