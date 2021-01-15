15 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lorient-Dijon maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Ligue 1'de o maça Covid-19 engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanması gereken - maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kulübünde görülen Covid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient- mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.

Corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.

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