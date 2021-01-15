15 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

İtalya Serie A'nın 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Roma maçı 15 Ocak Cuma günü saat 22:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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