İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile Roma karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Lazio ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Roma maçı 15 Ocak Cuma günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ