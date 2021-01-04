05 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Darren Fletcher Manchester United'a döndü

Fletcher Manchester United'a döndü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

ekiplerinden , eski oyuncusu 'ı antrenörlük görevine getirdi.

ekiplerinden , eski oyuncusu 'ı antrenörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki eski İskoç oyuncunun, teknik direktör 'in teknik ekibinde antrenörlük görevini üstleneceği belirtildi.

Manchester United'ın altyapısında yetişen ve kulüpte yaklaşık 20 yıl boyunca futbolcu olarak görev alan Fletcher, 'da 342 karşılaşmada forma giydi.

Futbol kariyerinin son yıllarını ve 'de geçiren Fletcher, Manchester United formasıyla 5 lig, birer , ve şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Darren Fletcher, 'nda da 80 maçta görev aldı.



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