İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Leicester City ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Southampton maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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