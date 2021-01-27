İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Burnley ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Aston Villa maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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