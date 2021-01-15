15 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 0-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal ile Crystal Palace yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.01.2021

İngiltere 'in 18. haftasında , sahasında ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'in 18. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Arsenal bu sonuçla puanını 24'e çıkararak 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Crystal Palace ise 23 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fransa Kupası PSG'nin! Fransa Kupası PSG'nin!
Barcelona finalde! Barcelona finalde!
Bayern Münih'e kupada büyük şok! Bayern Münih'e kupada büyük şok!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör