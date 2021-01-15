İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal ile Crystal Palace, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Arsenal bu sonuçla puanını 24'e çıkararak 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Crystal Palace ise 23 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

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