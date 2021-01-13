13 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı'dan iyi haber! Lille paylaştı

Yazıcı'dan iyi haber! Lille paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

forması giyen corona virüsü atlatarak antrenmanlara başladı. ekibi milli futbolcunun bu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler...

Ülkemizi 'da forması ile temsil eden 'dan iyi haber geldi. Bir süredir corona virüsü yakalandığı için takımdan ayrı kalan milli futbolcumuz antrenmanda yer aldı. Lille kulübü Yusuf Yazıcı'nın antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.
İşte o paylaşım;
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