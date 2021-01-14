14 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Holstein Kiel 2-2 Bayern Münih | Penaltılar 6-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih'e kupada büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

. Tur maçında , ekiplerinden 'e normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

. Tur maçında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Alman devi, normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltılar sonucu 6-5 mağlup olarak kupadan elendi.

Bayern Münih'in golleri 14. dakikada ve 47. dakikada 'den gelirken, Holstein Kiel'in gollerini 37. dakikad Bartels ve 90+5. dakikada kaydetti.

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