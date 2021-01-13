Islam Slimani resmen Olympique Lyon'da

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Cezayirli forvet Islam Slimani, Fransız ekibi Olympique Lyon ile resmi sözleşme imzaladı.

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Cezayirli futbolcu Islam Slimani'yi kadrosuna kattı. Fransız ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken, kontratın 1 sene de opsiyonu bulunduğu öğrenildi.

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