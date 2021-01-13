13 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Islam Slimani resmen Olympique Lyon'da

Slimani'nin transferi resmen açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Bir dönem ülkemizde forması giyen Cezayirli forvet , ekibi ile resmi sözleşme imzaladı.

ekiplerinden , Cezayirli futbolcu 'yi kadrosuna kattı. ekibi, bir dönem forması da giyen golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken, kontratın 1 sene de opsiyonu bulunduğu öğrenildi.

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