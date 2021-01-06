06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - Angers maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Fransa Ligue 1'de , ve 'in formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında - karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Angers maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te 'de canlı yayınlanacak.

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