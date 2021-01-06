Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Angers karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille - Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Angers maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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