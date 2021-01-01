Yılın transferi! Sergio Ramos'un yeni takımı...

Real Madrid'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sergio Ramos geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol basını 34 yaşındaki Real Madrid kaptanının PSG ile anlaştığını duyurdu. İşte detaylar...

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Eflatun-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi Sergio Ramos, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun Fransız devi PSG'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

PSG'NİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ

PSG'nin 3 yıllık sözleşme teklifinin, Real Madrid'in teklifine oranla daha cazip olduğu ve bu nedenle Ramos'un da PSG'ye gitmeye karar verdiği öne sürüldü.

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