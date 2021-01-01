01 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Yılın transferi! Sergio Ramos'un yeni takımı...

Yılın transferi! Sergio Ramos...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol basını 34 yaşındaki Real Madrid kaptanının PSG ile anlaştığını duyurdu. İşte detaylar...

Corona virüsü pandemisinin ekonomik etkisini derinden hisseden 'de ilk büyük ayrılık sezon sonu yaşanacak...

Eflatun-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi , kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun devi PSG'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

PSG'NİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ
PSG'nin 3 yıllık sözleşme teklifinin, Real Madrid'in teklifine oranla daha cazip olduğu ve bu nedenle 'un da PSG'ye gitmeye karar verdiği öne sürüldü.

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