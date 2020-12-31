31 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Leicester City Evans kararı! Sözleşmesi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

ekiplerinden , Jonhy Evans'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

ekiplerinden , savunma oyuncusu 'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Leicester City'nin 2018 yılında 'dan transfer ettiği Evans, takımıyla 89 maça çıktı ve 3 gol attı.



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