10 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 1-4 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Stuttgart deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

'nın 15. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

'nın 15. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmayı Stuttgart 4-1 kazandı.

Misafir takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gonzalez (pen.), 29'da Wamangituka, 61. dakikada Castro ve 87'de Didavi kaydetti. Augsburg'un tek golü ise 46. dakikada 'den geldi.

Ev sahibinde ayrıca 76. dakikada Richter ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart 21 puana yükselirken, Augsburg ise 19 puanda kaldı.

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