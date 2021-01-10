10 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Marine Tottenham 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham FA Kupası'nda 4. tura kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

İngiltere FA Kupası 3. Tur maçında ekibi Tottenham, deplasmanda . Lig takımlarından Marine ile karşılaştı. Maçı 5-0 kazanan konuk ekip bir üst tura yükseldi. Tottenham'a turu getiren golleri Carlos Vinicius (3) Lucas Moura ve Devine kaydetti.

3. tur maçında ekibi Tottenham, deplasmanda . lig takımlarından Marine ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Tottenham, 24, 30 ve 37. dakikalarda Carlos Vinicius, 32. dakikada Lucas Moura, 60. dakikada Alfie Devine'ın golleriyle 5-0 galip gelerek tur atladı.

Öte yandan ikinci devrede oyuna giren 16 yaşındaki Devine, Tottenham Kulübü tarihinde forma giyen ve gol atan en genç futbolcu oldu.

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