İtalya Serie A'nın 17. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Torino karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Milan ile Torino kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Juventus maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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