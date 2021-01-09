09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

İtalya Serie A'nın 17. haftasında 'nun formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Juventus maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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