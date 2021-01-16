16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 2-2 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Wolfsburg ile Leipzig puanları paylaştı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Bundesliga'nın 16. haftasında ile , 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golleri Weghorst ve Steffen'den gelirken, konuk takımın gollerini Mukiele ve Urban kaydetti.

'nın 16. haftasında ile , Volkswagen Arena'da kozlarını paylaştı. ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede iki takım, karşılıklı gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Wolfsburg'un golleri 22. dakikada Wout Weghorst ve 34. dakikada Renato Steffen'den gelirken, RB Leipzig'in gollerini 4. dakikada Nordi Mukiele ce 54. dakikada Willi Orban kaydetti.

Wolfsburg bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan RB Leipzig ise 32 puanla 2. sırada kalarak maç fazlasıyla lider olma şansını kaybetti.

WOLFSBURG-LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio, Schlager, Guilavogui, Baku, Gerhardt, Steffen, Weghorst.

RB Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Orban, Halstenberg, Mukiele, Kampl, Haidara, Angelino, Olmo, Sabitzer, Forsberg.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Wolfsburg 0-1 RB Leipzig

GOL | Wolfsburg 1-1 RB Leipzig

GOL | Wolfsburg 2-1 RB Leipzig

GOL | Wolfsburg 2-2 RB Leipzig

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Stuttgart - B. M'gladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Stuttgart - B. M'gladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Barcelona'da seçim ertelendi! Barcelona'da seçim ertelendi!
Werder Bremen - Augsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Werder Bremen - Augsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör