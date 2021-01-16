Wolfsburg 2-2 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 16. haftasında Wolfsburg ile RB Leipzig, 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golleri Weghorst ve Steffen'den gelirken, konuk takımın gollerini Mukiele ve Urban kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Wolfsburg ile RB Leipzig, Volkswagen Arena'da kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede iki takım, karşılıklı gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
Wolfsburg'un golleri 22. dakikada Wout Weghorst ve 34. dakikada Renato Steffen'den gelirken, RB Leipzig'in gollerini 4. dakikada Nordi Mukiele ce 54. dakikada Willi Orban kaydetti.
Wolfsburg bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan RB Leipzig ise 32 puanla 2. sırada kalarak maç fazlasıyla lider olma şansını kaybetti.
WOLFSBURG-LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio, Schlager, Guilavogui, Baku, Gerhardt, Steffen, Weghorst.
RB Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Orban, Halstenberg, Mukiele, Kampl, Haidara, Angelino, Olmo, Sabitzer, Forsberg.
MAÇIN GOLLERİ
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