Bundesliga'nın 14. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı 67. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Stuttgart ile RB Leipzig, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 67. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

RB Leipzig bu sonuçla puanını 31'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Stuttgart ise 18 puanla 11. sırada kendine yer buldu.

Bundesliga'nın 15. haftasında RB Leipzig, 9 Ocak Cumartesi günü TSİ 20.30'da Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Stuttgart ise 10 Ocak Pazar günü TSİ 17.30'da Augsburg deplasmanına konuk olacak.

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