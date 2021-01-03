04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart 0-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Stuttgart 0-1 RB Leipzig MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'nın 14. haftasında , deplasmanda 'ı 67. dakikada 'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'nın 14. haftasında ile , 'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 67. dakikada 'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

RB Leipzig bu sonuçla puanını 31'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Stuttgart ise 18 puanla 11. sırada kendine yer buldu.

'nın 15. haftasında RB Leipzig, 9 Ocak Cumartesi günü TSİ 20.30'da 'u ağırlayacak. Stuttgart ise 10 Ocak Pazar günü TSİ 17.30'da deplasmanına konuk olacak.

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