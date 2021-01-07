07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 2-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona Messi ile kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'nın 18. haftasında deplasmanda Athletic 'yu 'nin yıldızlaştığı mücadelede 3-2 mağlup etti.

'nın 18. haftasında deplasmanda Athletic 'ya konuk oldu. Katalan ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Barcelona'nın gollerini (2) ve kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise; ve 'den geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 31'e yükseltirken, Bilbao 21 puanda kaldı.
Milan 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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