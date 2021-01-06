06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

Manchester United - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

yarı final maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Manchester City maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te 'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de maçlar ertelenecek mi? Premier Lig'de maçlar ertelenecek mi?
Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör