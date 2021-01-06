İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Manchester United - Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Manchester City maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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