İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Barcelona maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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