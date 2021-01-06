06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2021

'nın güçlü ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Barcelona maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig'de maçlar ertelenecek mi? Premier Lig'de maçlar ertelenecek mi?
Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu
Lille - Angers maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - Angers maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör