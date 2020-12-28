28 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar'dan skandal! Corona virüsünü hiçe sayarak 500 kişilik parti verdi

Skandal hareket! Corona virüsünü hiçe saydı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu , eleştiri oklarını üzerine çekti. Corona virüsünü hiçe sayarak ülkesi Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı bir parti düzenledi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir yeşil sahalara uzak kalan Neymar'ın bu hareketi büyük tepki topladı.

Fransız devi PSG'nin sorunlu yıldızı , yine skandal bir harekete imza attı. Sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklanan Brezilyalı futbolcunun, ülkesinde 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren bir parti verdiği ortaya çıktı.

Corona virüsü önlemlerini hiçe sayan Neymar'ın bu sorumsuzca davranışı, ülkesinde büyük tepkilere yol açtı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan PSG'nin de Neymar'a nasıl bir tepki vereceği merak konusu...

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