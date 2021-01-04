İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Southampton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Southampton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Liverpool maçı 4 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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