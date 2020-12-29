29 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de 18 kişi corona virüsüne yakalandı

Premier Lig'de 18 kişi Covid-19'a yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip corona virüsü testleri sonucunda 18 kişide Covid-19 tespit edildi.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

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