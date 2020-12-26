İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Sheffield United ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Sheffield United ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Everton maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER