04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid evinde Celta Vigo'yu mağlup ederek maç fazlasıyla lider!

Real Madrid lider! İşte puan durumu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'da zirve yarışı kızıştı. evinde 'yu 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve güncel puan durumu...

İspanya 'da zirve yarışı kızıştı. Geçtiğimiz hafta deplasmanından 1 puanla ayrılan , bu hafta sahasında 'yu 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 'i geride bıraktı ve zirveye oturdu. Maçın başından bu yana üstün bir oyun sergileyen , 6. dakikada Asensio'nun asisti ve 'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan 'nin 2. golünde yine bu 2 isim vardı. İkinci gol bu kez ilk golü atan 'in asisti ve ilk golün asistini yapan Asensio'nun vuruşuyla geldi ve Real Madrid karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla liderliğe oturan Real Madrid, maç fazlasıyla (3 maçı eksik) Atletico Madrid'i 1 puan geride bıraktı.

Celta Vigo'da forma giyen maç boyunca süre alamazken, sakatlığı bulunan kadroya alınmadı.

Başkent ekibinin namağlup serisi bu galibiyetle beraber 7 maça çıktı.

İşte La Liga'da güncel puan durumu;

GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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