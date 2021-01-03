Real Madrid evinde Celta Vigo'yu mağlup ederek maç fazlasıyla lider!

La Liga'da zirve yarışı kızıştı. Real Madrid evinde Celta Vigo'yu 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve güncel puan durumu...

İspanya La Liga'da zirve yarışı kızıştı. Geçtiğimiz hafta Elche deplasmanından 1 puanla ayrılan Real Madrid, bu hafta sahasında Celta Vigo'yu 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla Atletico Madrid'i geride bıraktı ve zirveye oturdu. Maçın başından bu yana üstün bir oyun sergileyen Los Galacticos, 6. dakikada Asensio'nun asisti ve Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan başkent temsilcisi'nin 2. golünde yine bu 2 isim vardı. İkinci gol bu kez ilk golü atan Vazquez'in asisti ve ilk golün asistini yapan Asensio'nun vuruşuyla geldi ve Real Madrid karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla liderliğe oturan Real Madrid, maç fazlasıyla (3 maçı eksik) Atletico Madrid'i 1 puan geride bıraktı.

Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu maç boyunca süre alamazken, sakatlığı bulunan Emre Mor kadroya alınmadı.

Başkent ekibinin namağlup serisi bu galibiyetle beraber 7 maça çıktı.

İşte La Liga'da güncel puan durumu;

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