PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino kimdir? Pochettino kaç yaşında? Pochettino hangi takımları çalıştırdı?
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG) Thomas Tuchel'de boşalan teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'nun getirildiğini açıkladı. Fransız devinin Pochettino'yu resmen duyurmasının ardından futbolseverler "Pochettino kimdir?", "Pochettino kaç yaşında?", "Pochettino hangi takımları çalıştırdı?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, PSG'nin yeni teknik direktörü Pochettino kimdir? Mauricio Pochettino ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde 2018 yılından bu yana takımı çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain (PSG) yeni teknik direktörünü duyurdu. Fransız devi, Arjantinli teknik adam Mauricio Pocehttino ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Pochettino'nun PSG'nin başına geçmesinin ardından futbolseverler, 48 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Pochettino'nun futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine rağmen tüm bilgiler...
MAURICIO POCHETTINO FUTBOLCULUK KARİYERİ
Tam adı Mauricio Roberto Pochettino Trossero olan futbol adamı, futbola ülkesinin Newell's altyapısında başladı. 1988 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Pochettino, kariyerinde Espanyol, PSG ve Bordeaux formalarını giydikten sonra 2006 yılında aktif futbol yaşantısına nokta koydu. Futbolculuk kariyerinde stoper olarak görev yapan Pochettino, kariyerinde çıktığı 402 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetti.
MAURICIO POCHETTINO TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2006 yılında aktif futbol yaşantısına nokta koymasının ardından 2009 yılında futbolculuk döneminde formasını terlettiği Espanyol'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Pochettino, yaklaşık 4 yıl İspanyol ekibini çalıştırdı. Ocak 2013'te İngiliz ekibi Southampton'ın başına geçen Arjantinli çalıştırıcı, buradaki 1.5 sezonun ardından Mayıs 2014'te Tottenham'ın başına getirildi. Premier Lig ekibindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Pochettino, 2019 Kasım ayında Tottenham'dan ayrıldı.
1 yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan 48 yaşındaki teknik direktör, Espanyol'un ardından bir başka eski takımı PSG'yi çalıştıracak.
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