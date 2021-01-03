04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Juventus - Udinese maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

İtalya Serie A'nın 15. haftasında 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Udinese maçı 3 Ocak Pazar günü saat 22:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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