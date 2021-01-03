İtalya Serie A'nın 15. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Udinese karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Juventus ile Udinese kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Udinese maçı 3 Ocak Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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