31 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke Arsenal'den Sead Kolasinac'ı kiraladı

Schalke eski oyuncusunu kiraladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

ekiplerinden , 'den 'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , 'da oynayan eski futbolcusu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Bosna Hersekli sol bek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Daha önce 2012-2017 yıllarında Schalke 04 forması giyen Kolasinac, 2017 yazında transfer olduğu Arsenal'da 113 maça çıktı ve 5 gol attı.

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