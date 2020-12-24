24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'de Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

PSG'de Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

Ligue 1 ekiplerinden . Germain, geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğu ve finaline çıkma başarısı gösteren ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Ligue 1 ekiplerinden . Germain, geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğu ve finaline çıkma başarısı gösteren ile yollarını ayırdı. Alman Bild Gazetesi'nden yapılan habere göre Fransa'nın 1 numaralı takımı olan , teknik direktörü Thomas Tuchel'i kovduğu belirtildi.
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