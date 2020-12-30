İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...
İspanyol basını, Premier Lig devinin transfer listesini açıklarken, listede Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'a da yer verdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Milli futbolcularımızdan Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Alman ekibi Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, Premier Lig devinin transfer listesinde yer aldı.
Takımlarında gösterdikleri performans ile dev kulüplerin listesine giren yıldız futbolcuların yeni takımlarının neresi olacağı merak konusu oluyordu.
Ozan Kabak'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç stoper kendisiyle yapılan bir röportajda, "Premier Lig benim hedeflerimden biri. Premier Lig'e sıçrama yapabilirim. Bundesliga üst seviyede bir lig ancak dünyanın en büyük ve kaliteli ligi bence Premier Lig" ifadelerini kullanmıştı.
Premier Lig'de Manchester City, Tottenham ve Arsenal'ın transfer listesine giren Çağlar Söyüncü'nün ise 2023'te sözleşmesi bitiyor.
İspanyol basını Manchester United'ın hem Çağlar Söyüncü'yü hem de Ozan Kabak'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.
İŞTE SOLSKJAER'İN LİSTESİ:
Pau Torres
Jules Kounde
Ben White
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