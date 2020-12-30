30 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

İspanyol basını, Premier Lig devinin transfer listesini açıklarken, listede Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'a da yer verdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

Milli futbolcularımızdan 'de forma giyen ve Alman ekibi 'de forma giyen , devinin listesinde yer aldı.

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Takımlarında gösterdikleri performans ile dev kulüplerin listesine giren yıldız futbolcuların yeni takımlarının neresi olacağı merak konusu oluyordu.

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

'ın ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç stoper kendisiyle yapılan bir röportajda, " benim hedeflerimden biri. Premier Lig'e sıçrama yapabilirim. Bundesliga üst seviyede bir lig ancak dünyanın en büyük ve kaliteli ligi bence Premier Lig" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

'de , Tottenham ve Arsenal'ın listesine giren 'nün ise 2023'te sözleşmesi bitiyor.

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

İspanyol basını 'ın hem 'yü hem de listesine aldığı iddia edildi.

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

İŞTE SOLSKJAER'İN LİSTESİ:

Pau Torres

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Jules Kounde

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Ben White

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

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