İngiliz devinin transfer listesini duyurdular! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Ozan Kabak'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç stoper kendisiyle yapılan bir röportajda, "Premier Lig benim hedeflerimden biri. Premier Lig'e sıçrama yapabilirim. Bundesliga üst seviyede bir lig ancak dünyanın en büyük ve kaliteli ligi bence Premier Lig" ifadelerini kullanmıştı.