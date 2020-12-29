29 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic kendine Noel hediyesi aldı!

Ibrahimovic kendine Noel hediyesi aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic, kendisine hediyesi olarak bir orman satın aldı. İsveçli yıldızın cebinden ise bir servet çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, kendine hediyesi aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan Zlatan Ibrahimovic, Noel hediyesi olarak İsveç'ten 1000 hektarlık orman satın aldı.

Ibra, İsveç ile Norveç sınırında bulunan ve 1000 hektarlık alana sahip olan ormanı yaklaşık olarak 3 milyon Euro'ya satın aldı.

Kaynaklardan gelen bilgiye göre Ibrahimovic'in ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktivitileri için kullanma iznine sahip olduğu belirtildi.

39 yaşındaki golcü geçtiğimiz yıl ülkesinin takımlarından Hammarby'nin %50 hissesini de satın almıştı.

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