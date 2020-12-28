28 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton-Manchester City maçına corona engeli!

Premier Lig'e corona engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 16. haftasında oynanacak olan Everton- müsabakası konuk ekipte birçok corona virüsü vakası nedeniyle ertelendi.

İngiltere 'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde karşılaşacak Everton- maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde konuk ekip City'de birçok ismin sonucunun pozitif çıkması sonrası mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere'nin önde gelen basın organlarından Mirror'un son dakika olarak geçtiği haberde Manchester City'nin Newcastle'a karşı oynadığı mücadele öncesi Kyle Walker ve Gabriel Jesus'un test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bu karşılaşma öncesinde de birçok oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu bilgisini paylaşarak karşılaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

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