28 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 1-1 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leicester City 1 puana razı oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

İngiltere 'in 16. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 16. hafta açılış maçında , Selhurst Park'ta 'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada ev sahibi ekip, 58. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti.

Leicester City'de 83. dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, maçın skorunu belirledi: 1-1.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı bulunan kadroda yer almadı.

Puanını 29'a çıkartan Leicester City, 2. sıraya yükselirken, 19 puanlı Crystal Palace 13. sıraya yerleşti.

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