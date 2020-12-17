IFAB'dan düzenleme geldi! Premier Lig de değişime gidiyor
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir karar alarak, maçlarda kafa çarpışması nedeniyle sakatlanan oyuncular için takımlara fazladan değişim hakkı verileceğini açıklamıştı. Ocak ayından itibaren İngiltere Premier Lig'inde de, yapılan bu yeni düzenleme uygulanacak.
İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından dün çıkartılan kural değişikliğini görüşmek amacıyla tüm takım temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştiği belirtildi.
Toplantıda alınan kararla, söz konusu kural değişikliğinin ligde ocak ayından itibaren uygulanması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı, kuralın içeriğine ilişkin ufak değişiklikler yapılacağı ifade edildi.
Buna göre, maç sırasında takımların her biri, sahada kafa çarpışması nedeniyle maksimum iki oyuncu değişikliği yapabilecek. Söz konusu gerekçeyle bir takım bu değişiklik hakkını kullanırsa, rakip takım da aynı sayıda oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak.
IFAB'ın kuralına göre, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek. Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla, bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek. Söz konusu kuralda, değişiklik hakkı konusunda herhangi bir sayı limiti bulunmuyor.
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