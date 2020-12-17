17 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

IFAB'dan düzenleme geldi! Premier Lig de değişime gidiyor

Düzenleme sonrası Premier Lig değişime gidiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

(IFAB), futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir karar alarak, maçlarda kafa çarpışması nedeniyle sakatlanan oyuncular için takımlara fazladan değişim hakkı verileceğini açıklamıştı. Ocak ayından itibaren İngiltere 'inde de, yapılan bu yeni düzenleme uygulanacak.

İngiltere 'den yapılan açıklamada, (IFAB) tarafından dün çıkartılan kural değişikliğini görüşmek amacıyla tüm takım temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıda alınan kararla, söz konusu kural değişikliğinin ligde ocak ayından itibaren uygulanması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı, kuralın içeriğine ilişkin ufak değişiklikler yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, maç sırasında takımların her biri, sahada kafa çarpışması nedeniyle maksimum iki oyuncu değişikliği yapabilecek. Söz konusu gerekçeyle bir takım bu değişiklik hakkını kullanırsa, rakip takım da aynı sayıda oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak.

IFAB'ın kuralına göre, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek. Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla, bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek. Söz konusu kuralda, değişiklik hakkı konusunda herhangi bir sayı limiti bulunmuyor.

IFAB'dan flaş oyuncu değişikliği kararı! haberin devamı

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