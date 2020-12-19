19 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Arsenal maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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