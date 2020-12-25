Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi
İtalya Serie A'nın dev takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Milli futbolcuya Manchester United'ın ardından bir dev kulüp daha talip oldu . İşte detaylar...
İtalya Serie A ekilerinden Milan'da top koşturan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu performansıyla parmak ısırtıyor.
Bu sezon çıktığı 20 mücadelede takımına 6 gol 9 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan ile olan sözleşme sezon sonunda sona eriyor.
Birçok dev kulüp sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, Milan tarafından henüz somut bir adım atılmış değil.
Günden güne talipleri artan milli oyuncu için Manchester United'ın devrede olduğu biliniyordu.
Hali hazırda aldığı 3.5 mliyon Euro'nun iki katını istediği bilinen Çalhanoğlu için İngiliz devinin yanı sıra, bu kez Atletico Madrid'in devreye girdiği öğrenildi.
Milan, anlaşmaya ulaşılamaması halinde 26 yaşındaki orta sahayı bedava kaybetmemek için Ocak ayında satışa sıcak bakabilir.
26 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Pioli'nin vazgeçilmezlerinden birisi oldu.
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