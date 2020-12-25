25 Aralık 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi

İtalya Serie A'nın dev takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Milli futbolcuya Manchester United'ın ardından bir dev kulüp daha talip oldu . İşte detaylar...


Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

A ekilerinden Milan'da top koşturan milli oyuncumuz performansıyla parmak ısırtıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi

Bu sezon çıktığı 20 mücadelede takımına 6 gol 9 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan ile olan sözleşme sezon sonunda sona eriyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi

Birçok dev kulüp sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, Milan tarafından henüz somut bir adım atılmış değil.

Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi

Günden güne talipleri artan milli oyuncu için 'ın devrede olduğu biliniyordu.

Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi

Hali hazırda aldığı 3.5 mliyon Euro'nun iki katını istediği bilinen Çalhanoğlu için İngiliz devinin yanı sıra, bu kez 'in devreye girdiği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi

Milan, anlaşmaya ulaşılamaması halinde 26 yaşındaki orta sahayı bedava kaybetmemek için Ocak ayında satışa sıcak bakabilir.

Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor! İspanyollar devreye girdi

26 yaşındaki , bu sezon Pioli'nin vazgeçilmezlerinden birisi oldu.

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