24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu performansıyla devleri peşine taktı!

Performansıyla göz kamaştırıyor! Devler peşinde...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen transfer döneminin gözdesi haline geldi. Son olarak Milan'ın Lazio'yu 3-2 yendiği maçta 1 gol, 2 asistlik performansıyla gözleri dolduran milli futbolcu, Avrupa'nın devlerinin radarına girdi. Hakan'ın yükselen grafiğine ve transfer söylentilerine ise , şu ifadelerle değindi...

Milan'ın 10 numarası , İtalya'da göz kamaştırmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri de transfer yarışında. Sezonu Milan'da tamamlamak isteyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus ve Manchester United'ın şimdiden nabız yokladığı öğrenilirken, diğer 2 büyük kulübün kim olduğu gizliliğini koruyor. İtalya'da Milan fırtınası devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, uzun süre sonra lige iyi bir başlangıç yaparken, 14 maçta topladığı 34 puanla lider durumda bulunuyor. Milano ekibi, Avrupa'nın büyük liglerinde namağlup tek takım konumunda.

TAKIMINI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Milan'ın bu performansında kilit isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli yıldız son olarak takımının Lazio'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve iki asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. İtalyan basınında da övgüler alan Hakan için, "Tatlı bir Türk tarzı. 10 numarayı ve başrolü hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

MILAN'IN EN GOLCÜ İKİNCİ İSMİ

Bunun yanında sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yaptı ve takımın asist lideri konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca Ibrahimovic'in ardından da takımın en golcü ismi.

DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu, şimdiden dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Avrupa'nın önde gelen liglerinden 4 takımın sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarına şimdiden başladığı biliniyor. Bu takımlardan birisi aynı ligde yer alan Juventus. Siyah beyazlılar Hakan'ı transfer ederek o bölgedeki açığını kapatmak istiyor. Hakan için diğer teklif ise 'den. İngiliz ekibi Manchester United da Hakan Çalhanoğlu transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Transferde her dönem hareketli günler geçiren Kırmızı Şeytanlar da Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor. Sezonu Milan formasıyla tamamlaması beklenen Çalhanoğlu'na teklif yapması beklenen 2 takım ise gizliliğini koruyor.

HOCASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

ise, "Hakan'ın sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onun da kalmak istediğinden eminim. Şimdi görüşmelere devam etme zamanı ve onu kesinlikle takımda tutmak istiyoruz" dedi.

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