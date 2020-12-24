Maradona'nın otopsi raporu ortaya çıktı! Alkol ve uyuşturucu değil depresyon...
Geçtiğimiz ay hayata veda eden Diego Armando Maradona'nın otopsi raporu ortaya çıktı. Efsane futbolcunun ölmeden önce alkol ya da uyuşturucu madde almadığı ancak depresyon ilaçları kullandığı tespit edildi. İşte rapora ilişkin detaylar...
Arjantin'in Tigre kentinde geçen ay 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' nedeniyle hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Maradona'nın otopsi raporu ortaya çıktı.
Arjantinli efsanenin ölmeden önce alkol ve uyuşturucu madde almadığı ancak kalp ritmini bozabilen depresyon ilaçları kullandığı tespit edildi.
60 yaşındaki Maradona'nın ölümünde doktor ihmali olup olmadığının araştırıldığı soruşturma kapsamında yapılan otopsi incelemesinde eski futbolcunun, bağımlılık ve depresyon tedavisinde verilen bazı psikotrop ilaçları kullandığı belirlendi.
YENİ BİR TETKİK DAHA YAPILACAK
Maradona'nın ölmeden önce geçirdiği beyin operasyonu öncesi ve sonrasında kullandığı bazı ilaçların kalp yetmezliği yapabileceği endişesi taşıyan uzmanların bir heyet oluşturarak yeni bir tetkik yapacakları öğrenildi.
Bu şekilde Maradona'nın ölümüne sebep olabilecek herhangi bir unsurun olup olmadığı anlaşılacak ve vefat nedeninin doğal nedenlerden olup olmayacağı netlik kazanacak.
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