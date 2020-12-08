08 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz Ibrahimovic'i geçti! İşte o istatistik

Burak Yılmaz Ibra'yı geçti! İşte o istatistik
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Fransa Ligue 1’de 8 maçtır gol ya da asist üreten 35 yaşındaki Burak Yılmaz bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Milli futbolcumuz, daha önce bu rekoru 6 maçla elinde tutan İbrahimovic’i solladı.

Fransa Ligue 1'de Lille forması ile harikalar yaratan Burak Yılmaz, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu elinden aldı. Takvim'in haberine göre, ligde 8 maçtır gol ya da asist üretmeyi başaran 35 yaşındaki Burak, Fransa'da bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu.

Milli futbolcumuz, daha önce 6 maçla bu rekoru elinde bulunduran Ibrahimovic'i de sollamayı başardı. Bu sezon Lille forması ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 8 gol ve 4 asistle 12 gole direkt katkı sağlayarak takımımın başarısında da önemli bir pay sahibi oldu. Fransa Ligi'ne damgasını vurdu.

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