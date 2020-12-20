Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Wolfsburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Wolfsburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Stuttgart maçı 20 Aralık Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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