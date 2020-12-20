20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'nın 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Stuttgart maçı 20 Aralık Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Freiburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Freiburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Freiburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Eibar-Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? Eibar-Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?
West Bromwich - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? West Bromwich - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör