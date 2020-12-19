19 Aralık 2020, Cumartesi

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Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Liverpool maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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