21 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 0-0 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lille ile PSG puanları paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Ligue 1'in 16. haftasında milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği Lille, sahasında Saint-Germain ile golsüz berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lille ile , Pierre Mauroy Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

BURAK, YUSUF VE ZEKİ MAÇA 11'DE BAŞLADI

Lille forması giyen milli futbolcularımız , ve , PSG maçına ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika görev yaparken; Yusuf 61. dakikada oyundan çıktı.

Lille bu sonuçla puanını 33'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada yer aldı.

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