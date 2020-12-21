21 Aralık 2020, Pazartesi
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Lille 0-0 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Ligue 1'in 16. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Paris Saint-Germain ile golsüz berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lille ile PSG, Pierre Mauroy Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
BURAK, YUSUF VE ZEKİ MAÇA 11'DE BAŞLADI
Lille forması giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, PSG maçına ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika görev yaparken; Yusuf 61. dakikada oyundan çıktı.
Lille bu sonuçla puanını 33'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada yer aldı.
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