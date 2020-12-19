19 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 14. haftasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Southampton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Southampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Manchester City maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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