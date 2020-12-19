İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Newcastle United ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Fulham maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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