İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona ile Valencia karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Barcelona ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Valencia maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 18:15'te Sport Smart'tan canlı yayınlanacak.

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