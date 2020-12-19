19 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Barcelona - Valencia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'nın 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Valencia maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 18:15'te Sport Smart'tan canlı yayınlanacak.

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