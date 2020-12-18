18 Aralık 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü

Emre Mor 6 hafta sonra golle döndü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

İspanya futbol 1. turunda , 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren 6 hafta sonra golle sahalara döndü.

Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Celta, 'nda 2. tura çıktı.

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