17 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil 50 bin kişiye yemek dağıtacak!

Mesut Özil'den anlamlı hareket!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen ve transferi gündemde olan Mesut Özil'den anlamlı bir hareket geldi. Mesut Özil düzenleyeceği organizasyon ile 50 bin evsize yemek dağıtacak.

İngiltere Premier Lig'de forması giyen Mesut Özil, Londra başta olmak üzere İngiltere'de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımında bulunacak.

21-25 Aralık tarihleri arasında her gün 10'ar bin, toplamda ise 50 bin yemek yardımının yapılacağı anlamlı organizasyonda menüleri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in aşçısı Stefan Pappert'ın hazırlayacağı bildirildi.

Özellikle sağlıklı gıda adı altında besin değeri yüksek ve katkı maddesi olmayan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Özil, Ekim ayında da buna benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti. Ayrıca tecrübeli futbolcu, 'nda da birçok kişiye iftar sofraları kurarak yardımda bulunmuştu.

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