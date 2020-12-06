Fransa 1. Ligi'nin 13. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Monaco karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Lille ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Monaco maçı 6 Aralık Pazar günü saat 15:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER